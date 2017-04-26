В Щукине откроют новую поликлинику

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Поликлинику площадью 10,8 тысячи квадратных метров в Щукине планируется построить в III квартале 2017 года, сообщает mos.ru.

"Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену откроется на территории городской клинической больницы №52", — рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Основная часть здания готова, сейчас строители приступили к внутренней отделке, устройству кровли и фасадным работам, а также прокладке наружных инженерных сетей.

В поликлинике оборудуют кабинеты реабилитации для взрослых пациентов. В частности, появятся тренажерный зал и зал лечебной физкультуры, кабинеты светолечения и ингаляционной терапии, женская консультация, а также блок физиотерапевтических кабинетов для детей, дневной стационар, клинико-диагностическая лаборатория. Для маломобильных граждан установят пандусы и лифты.

В ближайшее время поликлинику оснастят современным медицинским и технологическим оборудованием.