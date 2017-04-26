Аксенов прокомментировал идею международного мониторинга в тюрьмах

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости, Виктор Лященко. Власти Крыма не возражают против международного мониторинга, в том числе в тюрьмах, при условии, что миссии согласуют свой визит с МИД РФ, сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов.

Ранее Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что обеспокоен сообщениями о ситуации в тюрьмах Крыма. По его мнению, в Крым необходимо отправить миссию действующего под эгидой СЕ Комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

"Я ничего не слышал о пытках в Крыму. Поверьте мне, если бы здесь кого-то пытали, родственники уже были бы и у меня, и в прокуратуре, и в том числе, если это имеет отношение к иностранным гражданам, — в министерстве иностранных дел, поэтому вообще первый раз об этом слышу", — сказал Аксенов журналистам.

По его словам, все вопросы посещения полуострова различными мониторинговыми группами должны решаться по линии МИД РФ.

"Пусть они связываются с МИДом. Если министерство иностранных дел разрешит визит данной делегации, пожалуйста, какие проблемы", — подчеркнул глава республики.

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