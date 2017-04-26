Минобрнауки надеется на продолжение программы создания опорных вузов

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Минобрнауки надеется на продолжение программы создания опорных университетов в России и не исключает появление третьей волны конкурсного отбора в случае успешных результатов нынешних вузов-участников программы, заявила журналистам замминистра образования и науки Людмила Огородова.

В настоящее время в России формируются 33 опорных университета по итогам двух конкурсных отборов. Создание опорных вузов предполагает, что существующие высшие учебные заведения должны стать центрами современных исследований, обеспечивающими подготовку квалифицированных кадров и создание новых рабочих мест.

"Мы сегодня не обсуждали планы третьей волны. Но мы бы хотели, чтобы она была", — сказала Огородова.

Она пояснила, что ведомство видит, как программа позитивно сказывается на ее непосредственных участниках и системе образования в целом. По ее словам, судьба третьей волны опорных вузов зависит от успешности результатов вузов-участников программы первой и второй волны.