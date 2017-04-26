Эксперт уверен в провале идеи запрета алкоэнергетиков в России

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Предложение Минфина России запретить производство и продажу в РФ алкоэнергетиков не пройдет, считает глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

В среду газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минфина России сообщила, что ведомство подготовило законопроект о запрете производства и продажи в России алкоэнергетиков. Запрет будет касаться "производства и оборота алкогольной продукции с содержанием этилового спирта крепостью менее 22% объема готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества". Исключение составит лишь производство для оборота за пределами страны и экспортных продаж.

В министерстве объяснили, что по итогам исследований научных учреждений был сделан вывод о вредном воздействии на организм человека алкогольных тонизирующих напитков, поскольку они вызывают привыкание к алкоголю.

"Это предложение не пройдет. За последние пять лет прошли десятки мероприятий в Совете Федерации и Государственной Думе, на которых добивались введения запрета продажи таких напитков. Не проходило, так как нет оснований для этого, ни медицинских, ни социальных. Никаких", — сказал Дробиз РИА Новости.

"Я не защищаю подобные напитки. Если их не будет, то слава богу. Но все должно быть обоснованно. Самое интересное, что у этой группы напитков нет лобби. Она настолько маленькая и хилая. Тем не менее, в течение пяти лет эти напитки запретить не могут", — добавил он.