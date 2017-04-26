Минобрнауки выделило на поддержку опорных вузов свыше трех млрд рублей

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Минобрнауки выделило более 3 миллиардов рублей на поддержку опорных вузов за два года, сообщила журналистам заместитель министра образования и науки Людмила Огородова.
"На реализацию мероприятий программ развития опорных университетов в 2016-2017 годах Минобрнауки России выделяет свыше 3 миллиардов рублей", — сказала Огородова.
В настоящее время в России формируются 33 опорных университета по итогам двух конкурсных отборов. Создание опорных вузов предполагает, что существующие высшие учебные заведения должны стать центрами современных исследований, обеспечивающими подготовку квалифицированных кадров и создание новых рабочих мест.
Огородова пояснила, что три миллиарда рублей были направлены поддержку опорных вузов и первой, и второй волны.
Замминистра также отметила, что Минобрнауки намерено оказывать поддержку в первую очередь тем университетам, которые готовы вносить свой вклад в экономику региона.
Первыми победителями конкурса в 2016 году стали 11 университетов. В апреле этого года стало известно, что экспертный совет при Минобрнауки России определил 22 вуза, которые стали победителями второго этапа конкурса по созданию опорных университетов.