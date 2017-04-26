Минобрнауки выделило на поддержку опорных вузов свыше трех млрд рублей

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Минобрнауки выделило более 3 миллиардов рублей на поддержку опорных вузов за два года, сообщила журналистам заместитель министра образования и науки Людмила Огородова.

"На реализацию мероприятий программ развития опорных университетов в 2016-2017 годах Минобрнауки России выделяет свыше 3 миллиардов рублей", — сказала Огородова.

В настоящее время в России формируются 33 опорных университета по итогам двух конкурсных отборов. Создание опорных вузов предполагает, что существующие высшие учебные заведения должны стать центрами современных исследований, обеспечивающими подготовку квалифицированных кадров и создание новых рабочих мест.

Огородова пояснила, что три миллиарда рублей были направлены поддержку опорных вузов и первой, и второй волны.

Замминистра также отметила, что Минобрнауки намерено оказывать поддержку в первую очередь тем университетам, которые готовы вносить свой вклад в экономику региона.

Программа по созданию опорных университетов нацелена на трансформацию существующих университетов в центры генерации современных исследований, подготовку квалифицированных кадров и создание новых рабочих мест. Обязанность университета-участника программы — реализовать совместно с региональными властями программу развития опорного университета с амбициозными целями, в числе которых высокий уровень трудоустройства выпускников, показатели публикационной активности научных работников, рост объема НИОКР и другие.

Первыми победителями конкурса в 2016 году стали 11 университетов. В апреле этого года стало известно, что экспертный совет при Минобрнауки России определил 22 вуза, которые стали победителями второго этапа конкурса по созданию опорных университетов.