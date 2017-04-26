В Москве пообещали, что снос хрущевок не повлияет на движение транспорта

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Власти Москвы готовы обеспечить комфортное передвижение жителей столицы во время реализации программы реновации столичного жилфонда, заявил руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев на пресс-конференции в среду.

"Это большая общегородская программа, которая совершенно очевидно должна привести к положительному результату. Руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов дал прямое и однозначное указание обеспечивать максимальный комфорт пассажиров и транспортную доступность. Город в принципе к этому готов и совершенно четко поддерживает позицию, что должно быть хорошее оснащение транспортной инфраструктуры", — сказал Юрьев.

Руководитель ЦОДД подчеркнул, что в случае, если потребуются какие-то изменения в транспортной сети, город их проведет.

Власти Москвы готовят крупномасштабную программу реновации столичного жилфонда. В программу сноса предполагается включить в первую очередь пятиэтажные "хрущевки" — 25 миллионов квадратных метров (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек. Планируется, что предварительные списки домов, попадающих в программу, могут появиться к 1 мая. В феврале мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что власти города готовы разработать новую крупномасштабную программу сноса ветхих и аварийных пятиэтажек.