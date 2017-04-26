В Магадане ужесточают правила содержания собак

МАГАДАН, 26 апр — РИА Новости, Людмила Щербакова. Депутаты Магаданской областной Думы приняли в первом чтении поправки в региональные законы "О безнадзорных животных" и "Об административных правонарушениях", ужесточающие правила содержания животных, сообщает официальный сайт законотворческого органа Колымы.

О необходимости ужесточить наказание для нерадивых хозяев домашних животных в Магадане заговорили после четырех нападений стай собак на детей в течение недели. Больше всех пострадала 13-летняя девочка, которая до сих пор находится в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами муниципального образования своих обязанностей по отлову и содержанию безнадзорных животных. Чиновников подозревают в халатности.

"По закону "Об административных правонарушениях", за оставление собаки в общественном месте без присмотра ее владельца могут оштрафовать на сумму от 2 до 4 тысяч рублей. Выгул собаки, имеющей высоту в холке выше 40 сантиметров, без намордника или поводка в общественных местах намерены наказывать рублем — от 1 до 2 тысяч. Исключения составляют периоды и места проведения специализированных выставок, выгул собак-поводырей и служебных псов "при исполнении", — говорится в сообщении.

Поясняется, что хозяин собаки заплатит штраф и в том случае, если его собака нападет на другое домашнее животное. В случае нападения собаки на человека с причинением вреда здоровью — от 3 до 60 тысяч рублей.

"Если собаку натравили на человека или животное, то предусматривается штрафная санкция для граждан от 3 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 до 50 тысяч. Указали также случаи причинения домашними питомцами физического ущерба имуществу. Размер наказания варьируется от 3 до 50 тысяч рублей", — дополняет Магаданская областная Дума.

Уточняется также, что законопроект депутаты приняли пока только в первом чтении и призвали общественность к следующему рассмотрению представить свое видение данных норм и вводимых мер ответственности.