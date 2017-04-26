Стартовые площадки для переселения из хрущевок есть во всех районах Москвы

МОСКВА, 26 апр — РИА Недвижимость. Стартовые площадки для переселения есть во всех районах города, сообщил в среду на встрече с жителями Рязанского района и Кузьминок мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы по каждому району определили стартовые площадки. Мы сегодня видим, что во всех районах есть стартовые площадки", — сказал он.

По его словам, город сможет обеспечить всех проживающих жильем в том же районе. Если кто пожелает другой район, то город пойдёт им навстречу, добавил мэр.

В феврале на встрече с президентом России Владимиром Путиным Собянин сообщил о новой крупномасштабной программе сноса столичных пятиэтажек. В программу сноса могут быть включены 25 миллионов квадратных метров ветхого жилого фонда (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек.