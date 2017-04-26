Собянин: при переселении из пятиэтажек можно будет использовать маткапитал

МОСКВА, 26 апр — РИА Недвижимость. Материнской капитал можно будет использовать для улучшения жилищных условий при переселении из пятиэтажек в Москве, сообщил в среду на встрече с жителями Рязанского района и Кузьминок мэр столицы Сергей Собянин.

"Можно использовать материнский капитал, можно использовать ипотеку", — сказал он.

При этом мэр отметил, что город будет предоставлять какие-то преференции желающим расшириться при переселении, в частности, с АИЖК прорабатывается вопрос льготной ипотеки.

Власти Москвы готовят крупномасштабную программу реновации столичного жилфонда. В программу сноса предполагается включить в первую очередь пятиэтажные "хрущевки" — 25 миллионов квадратных метров (около 8 тысяч домов). Планируется, что предварительные списки домов, попадающих в программу, могут появиться в начале мая.