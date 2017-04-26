Певица Слава подарит участнице "Ты супер!" платье для выпускного вечера

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. На НТВ продолжается второй тур детского международного вокального конкурса "Ты супер!", по условиям которого в полуфинал проходят только четыре участника, которых выберет каждый из членов жюри.

В первом туре отборочных испытаний 15-летняя Анастасия Субботина из Красноуфимска Свердловской области влюбила в себя членов жюри и зрителей позитивным исполнением песни Веры Брежневой "Любовь спасёт мир". Музыкальный продюсер Виктор Дробыш назвал её выступление "двумя минутами счастья", а певица Ёлка отметила, что Настя — прирождённая артистка, перед обаянием которой невозможно устоять.

В эту субботу в своём выступлении на втором этапе конкурса Настя продемонстрирует не только вокальное мастерство, но и отличные актёрские способности. Юная вокалистка призовёт к порядку жюри и зрителей с композицией Аллы Пугачёвой "Эй, вы, там, наверху!". После яркого выступления талантливой участницы на съёмках члены жюри не смогли сдержать улыбок, ведь Настя не просто исполнила композицию, а стала настоящей звёздочкой мини-мюзикла.

Больше всего номер начинающей вокалистки понравился певице Славе, которая пришла на шоу "Ты супер!" специально для того, чтобы поддержать Настю — свою тёзку (в реальной жизни Славу зовут Анастасия). По сложившейся на проекте традиции певица спела с Настей дуэтом. "Настя невероятно жизнерадостная и позитивная, у неё чистый, правильный и ритмичный вокал, — отметила Слава. — Бывает, заканчивая музыкальную школу, люди начинают петь слишком правильно как роботы. Замечательно, что наша Настя не такая: она поёт душой, у неё всё по-настоящему! Я очень болею за неё и желаю ей победы!".

© Фото : пресс-служба НТВ Участница вокального конкурса "Ты супер!" Анастасия Субботина © Фото : пресс-служба НТВ Участница вокального конкурса "Ты супер!" Анастасия Субботина

Помимо добрых слов Слава приготовила для Насти подарок. В своей анкете девочка писала, что любит кататься на коньках. Звёздная гостья вручила девочке летний вариант —роликовые коньки со всей необходимой защитой. Слава пообещала девочке, что совсем скоро они вместе отправятся в магазин и выберут самое красивое платье для выпускного бала, ведь в этом году Настя заканчивает школу.