RT завоевал девять медалей New York Festivals

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Серия спецрепортажей RT из Ливии и документальный фильм "H2нОль" получили золото престижного международного телевизионного конкурса New York Festivals; кроме того телеканал также завоевал четыре серебряные и три бронзовые медали, сообщает пресс-служба телеканала RT.

"Наши победы на международных конкурсах уже стали доброй традицией. RT получил рекордные для нас девять наград New York Festivals в самых разных номинациях – от репортажей из горячих точек до документального кино. Горжусь!" – приводит пресс-служба слова главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян.

В номинации "Спецрепортаж" победу одержала серия эксклюзивных репортажей RT из ливийского Сирта. Корреспондент Уильям Уайтман с линии фронта рассказывал о том, как ливийская армия освобождала город от боевиков "Исламского государства" (ИГ)*. Во время съемок журналисты попали под минометный обстрел. Документальный фильм RT "H2нОль" об острой нехватке питьевой воды в Индии стал победителем в номинации "Окружающая среда и экология".

Серебро в категории "Новостное промо" завоевал телемарафон RT America в день президентских выборов в США с участием Ларри Кинга, Эда Шульца и Джесси Вентуры. Кроме того, серебряных наград New York Festivals удостоены промо программ RT UK Going Underground и RT America The Big Picture, а также документальный фильм "Шегги, колдун и Че Гевара" о малолетних беспризорниках в Демократической Республике Конго.

Бронзу получили спецрепортаж RT America GTMO 2016 о тюрьме на военно-морской базе США в Гуантанамо, промо программы легендарного журналиста Ларри Кинга на RT America, а также документальный фильм "Кабульские зеркала" о том, почему в Афганистане девочки вынуждены носить мужскую одежду.

Телеканал RT — многократный призер New York Festivals. В 2014 году золотую награду получил документальный фильм телеканала "Кровная месть" (Blood and Honor), обойдя в своей номинации CNN. Годом ранее победителем New York Festivals стала программа Джулиана Ассанжа на RT. В прошлом году RT был отмечен наградами в четырех категориях.

New York Festivals World’s Best TV & Films — один из крупнейших в мире фестивалей в области журналистики, кино и рекламы.

* Террористическая организация, запрещенная в России