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Общество

Суд рассмотрит иск правообладателя песен Цоя к Первому каналу 10 июля

10:5926.04.2017
(обновлено: 11:01 26.04.2017)
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© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкСтена Виктора Цоя на Старом Арбате в Москве. Архивное фотоСтена Виктора Цоя на Старом Арбате в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы 10 июля повторно рассмотрит иск к Первому каналу компании "Музыкальное право", обладающей авторскими правами на произведения рок-музыканта Виктора Цоя; правообладатель требует с телеканала 300 тысяч рублей за использование в эфире песни "Кукушка", следует из материалов на портале "Электронное правосудие".

Зрители на концерте Виктор Цой, 50 лет в СК Олимпийский в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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"Кукушка, пропой": кто сейчас исполняет песни Виктора Цоя
"Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 10 июля 2017 года в 10 час. 00 мин", — говорится в определении арбитража, вынесенном в рамках предварительного судебного заседания.

Слушания по иску обладателя прав на произведения Цоя к Первому каналу проходят повторно после того, как суд по интеллектуальным правам в рамках рассмотрения жалобы "Музыкального права" на отказ в иске в январе направил дело на новое рассмотрение.

Согласно материалам дела, компания "Музыкальное право" настаивает на взыскании с Первого канала 300 тысяч рублей за использование песни "Кукушка" Виктора Цоя в четвертом сезоне программы "Голос" в октябре 2015 года. Как уточняется в оспариваемом решении суда первой инстанции, эта компания "является на основании договоров с наследниками Виктора Цоя законным обладателем исключительных авторских и исключительных смежных прав на произведения, фонограммы, исполнения и аудиовизуальные произведения Виктора Робертовича Цоя".

В первой инстанции, выводы которой подтвердил апелляционный арбитраж, "Музыкальному праву" отказали в иске к Первому каналу на основании того, что телеканал, будучи СМИ, "вправе самостоятельно определять содержание (наполнение) своих телепередач, в том числе и произведения, которые войдут составной частью в телепередачи". Кроме того, как отмечается в решении, Первый канал действовал с учетом лицензионного договора с Российским авторским обществом (РАО), выплатив вознаграждение.

Виктор Цой, архивное фото
© РИА Новости . Галина Кмит
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Биография Виктора Цоя
Согласно картотеке арбитражных дел, суд в Москве в ноябре отказал "Музыкальному праву" в иске к Первому каналу на 3 миллиона рублей. Как указывается в материалах дела, претензии компании были связаны с анонсом программы "Что? Где? Когда?", где звучит песня Цоя "Весна". В марте апелляционный арбитраж подтвердил решение суда первой инстанции.

Как сообщалось ранее, в сентябре арбитражный суд Петербурга и Ленобласти возвратил компании "Музыкальное право" иск к ООО "ВКонтакте" (владелец одноименной социальной сети) о взыскании 3 миллионов рублей и удалении нелегального контента. Основанием для этого решения стало то, что истец оплатил госпошлиной только требование имущественного характера, в то время как иск содержал два требования.

Виктор Цой, рождение звезды
© РИА Новости . Галина КмитПерейти в фотобанкВ 1980 году Цой начал выступать на квартирных концертах в Москве вместе с участниками группы "Автоматические удовлетворители". В 1981 году состоялся его сценический дебют в качестве бас-гитариста в ленинградском кафе "Трюм". Из этих концертов летом 1981 года возникла группа "Гарин и гиперболоиды" куда входили Виктор Цой, Алексей Рыбин и Олег Валинский. Осенью 1981 года группа вошла в Ленинградский рок клуб. После ухода Олега Валинского группу переименовали в "Кино".Солист рок-группы Кино Виктор Цой
© РИА Новости . Галина Кмит
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В 1980 году Цой начал выступать на квартирных концертах в Москве вместе с участниками группы "Автоматические удовлетворители". В 1981 году состоялся его сценический дебют в качестве бас-гитариста в ленинградском кафе "Трюм". Из этих концертов летом 1981 года возникла группа "Гарин и гиперболоиды" куда входили Виктор Цой, Алексей Рыбин и Олег Валинский. Осенью 1981 года группа вошла в Ленинградский рок клуб. После ухода Олега Валинского группу переименовали в "Кино".
© РИА Новости . Михаил ФомичевПерейти в фотобанкВ 1990 году после смерти Цоя в Москве в Кривоарбатском переулке стихийно появилась "Стена Виктора Цоя", которая стала неофициальным местом поклонения лидеру группы "Кино". Поклонники группы исписали стену надписями "Кино", "Цой жив", цитатами из его песен и признаниями в любви музыканту.Стена памяти музыканта Виктора Цоя на улице Арбат в Москве
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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В 1990 году после смерти Цоя в Москве в Кривоарбатском переулке стихийно появилась "Стена Виктора Цоя", которая стала неофициальным местом поклонения лидеру группы "Кино". Поклонники группы исписали стену надписями "Кино", "Цой жив", цитатами из его песен и признаниями в любви музыканту.
© РИА Новости . Галина КмитПерейти в фотобанкУчастники художественного фильма "Игла" киностудии "Казахфильм": режиссер Рашид Нугманов (справа), лидер рок-группы "Кино" Виктор Цой (слева) и актриса Нина Ильина (в центре) на кинофестивале популярных жанров "Золотой Дюк".Участники художественного фильма Игла Виктор Цой, Нина Ильина, Рашид Нугманов
© РИА Новости . Галина Кмит
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Участники художественного фильма "Игла" киностудии "Казахфильм": режиссер Рашид Нугманов (справа), лидер рок-группы "Кино" Виктор Цой (слева) и актриса Нина Ильина (в центре) на кинофестивале популярных жанров "Золотой Дюк".
© Фото : Казахфильм, 1988По результатам ежегодного опроса журнала "Советский экран" за исполнение роли Моро в фильме "Игла" Виктор Цой был признан лучшим актером 1989 года.Кадр из фильма Игла (1988)
© Фото : Казахфильм, 1988
По результатам ежегодного опроса журнала "Советский экран" за исполнение роли Моро в фильме "Игла" Виктор Цой был признан лучшим актером 1989 года.
© РИА Новости . Борис ПриходькоПерейти в фотобанкСтена на Арбате в Москве, исписанная словами "Виктор, ты Бог" и "Цой жив", оживает два раза в год, 21 июня, в день рождения и 15 августа, в день смерти.Стена Виктора Цоя на Старом Арбате в Москве
© РИА Новости . Борис Приходько
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Стена на Арбате в Москве, исписанная словами "Виктор, ты Бог" и "Цой жив", оживает два раза в год, 21 июня, в день рождения и 15 августа, в день смерти.
© Фото : Казахфильм, 1988В 1989 году "Игла" вышла на второе место в прокате советских фильмов, а на кинофестивале "Золотой Дюк" в Одессе Виктора Цоя признали лучшим актером СССР.Кадр из фильма Игла (1988)
© Фото : Казахфильм, 1988
В 1989 году "Игла" вышла на второе место в прокате советских фильмов, а на кинофестивале "Золотой Дюк" в Одессе Виктора Цоя признали лучшим актером СССР.
© РИА Новости . Галина КмитПерейти в фотобанкЧерный был любимым цветом певца. Уже после смерти Цоя, в декабре 1990 года, вышел последний сборник его песен, получивший символическое название "Черный альбом", с соответствующим оформлением обложки.Виктор Цой на пресс-конференции
© РИА Новости . Галина Кмит
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Черный был любимым цветом певца. Уже после смерти Цоя, в декабре 1990 года, вышел последний сборник его песен, получивший символическое название "Черный альбом", с соответствующим оформлением обложки.
© РИА Новости . Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ 2012 году на Малой Садовой улице в Санкт-Петербурге проходила выставка приуроченная к 50-летию со дня рождения певца.Выставка Звезда по имени Цой в Санкт-Петербурге
© РИА Новости . Алексей Даничев
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В 2012 году на Малой Садовой улице в Санкт-Петербурге проходила выставка приуроченная к 50-летию со дня рождения певца.
© Фото : Казахфильм, 1988На месте гибели Виктора Цоя установлен памятник. На его постаменте выбиты строчки из знаменитой песни "Легенда": "Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать…"Кадр из фильма Игла (1988)
© Фото : Казахфильм, 1988
На месте гибели Виктора Цоя установлен памятник. На его постаменте выбиты строчки из знаменитой песни "Легенда": "Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать…"
© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанк15 августа 1990 года в 12 часов 28 минут Виктор Цой погиб в автокатастрофе. ДТП произошло на 35 километре трассы "Слока - Талси" в нескольких десятках километров от Риги. Согласно наиболее правдоподобной официальной версии, Цой заснул за рулем, после чего его "Москвич-2141" вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Икарус".Стена Виктора Цоя на Старом Арбате в Москве
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
15 августа 1990 года в 12 часов 28 минут Виктор Цой погиб в автокатастрофе. ДТП произошло на 35 километре трассы "Слока - Талси" в нескольких десятках километров от Риги. Согласно наиболее правдоподобной официальной версии, Цой заснул за рулем, после чего его "Москвич-2141" вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Икарус".
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