Суд рассмотрит иск правообладателя песен Цоя к Первому каналу 10 июля

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы 10 июля повторно рассмотрит иск к Первому каналу компании "Музыкальное право", обладающей авторскими правами на произведения рок-музыканта Виктора Цоя; правообладатель требует с телеканала 300 тысяч рублей за использование в эфире песни "Кукушка", следует из материалов на портале "Электронное правосудие".

"Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 10 июля 2017 года в 10 час. 00 мин", — говорится в определении арбитража, вынесенном в рамках предварительного судебного заседания.

Слушания по иску обладателя прав на произведения Цоя к Первому каналу проходят повторно после того, как суд по интеллектуальным правам в рамках рассмотрения жалобы "Музыкального права" на отказ в иске в январе направил дело на новое рассмотрение.

Согласно материалам дела, компания "Музыкальное право" настаивает на взыскании с Первого канала 300 тысяч рублей за использование песни "Кукушка" Виктора Цоя в четвертом сезоне программы "Голос" в октябре 2015 года. Как уточняется в оспариваемом решении суда первой инстанции, эта компания "является на основании договоров с наследниками Виктора Цоя законным обладателем исключительных авторских и исключительных смежных прав на произведения, фонограммы, исполнения и аудиовизуальные произведения Виктора Робертовича Цоя".

В первой инстанции, выводы которой подтвердил апелляционный арбитраж, "Музыкальному праву" отказали в иске к Первому каналу на основании того, что телеканал, будучи СМИ, "вправе самостоятельно определять содержание (наполнение) своих телепередач, в том числе и произведения, которые войдут составной частью в телепередачи". Кроме того, как отмечается в решении, Первый канал действовал с учетом лицензионного договора с Российским авторским обществом (РАО), выплатив вознаграждение.

Согласно картотеке арбитражных дел, суд в Москве в ноябре отказал "Музыкальному праву" в иске к Первому каналу на 3 миллиона рублей. Как указывается в материалах дела, претензии компании были связаны с анонсом программы "Что? Где? Когда?", где звучит песня Цоя "Весна". В марте апелляционный арбитраж подтвердил решение суда первой инстанции.

Как сообщалось ранее, в сентябре арбитражный суд Петербурга и Ленобласти возвратил компании "Музыкальное право" иск к ООО "ВКонтакте" (владелец одноименной социальной сети) о взыскании 3 миллионов рублей и удалении нелегального контента. Основанием для этого решения стало то, что истец оплатил госпошлиной только требование имущественного характера, в то время как иск содержал два требования.