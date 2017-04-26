Улицу в Москве назовут в честь Анатолия Харлампиева

Улицу в Москве назовут в честь Анатолия Харлампиева

Улицу в Москве назовут в честь Анатолия Харлампиева

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Москве появится улица Харлампиева, сообщает сайт mos.ru.

Назвать одну из новых улиц в Троицком и Новомосковском административных округах в честь создателя самбо предложила префектура ТиНАО. Идею одобрила городская межведомственная комиссия по наименованию под председательством заместителя Мэра Москвы Леонида Печатникова.

Улица Харлампиева — это новая территория в поселении Филимонковском (между Киевским и Калужским шоссе). Длина улицы — один километр. Неподалеку планируют построить крупный спортивный комплекс с залами для занятия самбо.