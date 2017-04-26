28 апреля москвичи смогут увидеть в планетарии звездное затмение

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. В эту пятницу, 28 апреля, с помощью телескопа посетители планетария смогут увидеть, как одна из самых ярких звезд на небе, Альдебаран, исчезнет за Луной, а потом снова появится на небосводе. Это произойдет между 20:00 и 21:00, сообщает сайт mos.ru.

В этот же день москвичи смогут посмотреть на планету Юпитер и ее четыре наиболее крупных спутника — Ио, Европу, Ганимед и Каллисто, а также на двойные звезды.

Публичные астрономические наблюдения под руководством профессиональных астрономов и астрофизиков будут проводиться в планетарии с конца апреля по сентябрь. Гости Большой обсерватории в Парке неба, расположенной на крыше планетария, при ясной погоде смогут понаблюдать за самыми яркими звездами и планетами, которые можно увидеть в Москве, а также стать свидетелями редких астрономических явлений.

"Для посетителей будет работать телескоп Большой обсерватории и несколько любительских телескопов различных оптических схем. Помимо этого, гости смогут послушать лекции о космосе и познакомиться с экспонатами Парка неба", — рассказали в пресс-службе Московского планетария.

Приобрести билеты можно в кассах в день проведения ночных наблюдений с 19:00 до 23:00. Вход на астрономическую площадку открыт до 23:00. Наблюдения будут проходить до полуночи.

Информацию о возможных изменениях в связи с погодными условиями можно узнать заранее на сайте планетария.

Также в Парке неба появится зрительный зал на 200 человек. Летом здесь состоятся первые музыкальные концерты на крыше.