Медведев поручил ускорить переход к евразийским нормам контроля медизделий

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минздраву и еще трем министерствам ускорить переход к проведению инспектирования производства медицинских изделий в соответствии с требованиями Евразийской экономической комиссии, сообщается на сайте кабмина в среду.

"Минздраву России (В.И. Скворцовой), Минэкономразвития России (М.С. Орешкину), Минпромторгу России (Д.В. Мантурову), Росздравнадзору (М.А. Мурашко) ускорить переход к проведению инспектирования производства медицинских изделий на соответствие требованиям к внедрению, поддержанию и оценке системы менеджмента качества медицинских изделий в зависимости от потенциального риска их применения в рамках процедуры государственной регистрации медицинских изделий с учётом положений нормативных правовых актов Евразийской экономической комиссии в данной сфере", — говорится в сообщении.

О результатах проделанной работы поручено доложить до 7 сентября текущего года.

Также Минздраву РФ, Минпромторгу РФ, Минэкономразвития России, ФАС России, Росздравнадзору поручено для усиления госконтроля за обращением медизделий проработать вопрос "об обязательном предоставлении субъектами обращения медицинских изделий в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти сведений о сериях, партиях данных изделий, поступающих в гражданский оборот в РФ". Срок выполнения данной задачи — 22 июня этого года.

Поручения даны по итогам совещания о поддержке локализации производства медицинских изделий в России, которое прошло 6 апреля под руководством премьер-министра.