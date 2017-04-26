Медведев поручил ускорить переход к евразийским нормам контроля медизделий

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минздраву и еще трем министерствам ускорить переход к проведению инспектирования производства медицинских изделий в соответствии с требованиями Евразийской экономической комиссии, сообщается на сайте кабмина в среду.
О результатах проделанной работы поручено доложить до 7 сентября текущего года.
Также Минздраву РФ, Минпромторгу РФ, Минэкономразвития России, ФАС России, Росздравнадзору поручено для усиления госконтроля за обращением медизделий проработать вопрос "об обязательном предоставлении субъектами обращения медицинских изделий в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти сведений о сериях, партиях данных изделий, поступающих в гражданский оборот в РФ". Срок выполнения данной задачи — 22 июня этого года.
Поручения даны по итогам совещания о поддержке локализации производства медицинских изделий в России, которое прошло 6 апреля под руководством премьер-министра.