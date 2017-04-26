Меры обеспечения гарантий госспроса на медизделия разработают к 15 июня

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минздраву, Минфину и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ совместно с заинтересованными организациями до 15 июня разработать меры обеспечения гарантий государственного спроса на медицинские изделия, сообщается на сайте кабинета министров.
Кроме того, министерствам, службе и организациям следует предусмотреть критерии, которым должны удовлетворять производители и соответствующая продукция, требования к стадиям производства, осуществляемым на территории РФ, используемому сырью, качеству продукции и наличию необходимой доказательной базы.
Также Минпромторг совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями должен до 11 мая проработать вопрос о взаимодействии российских предприятий газоперерабатывающей и нефтехимической промышленности с предприятиями медицинской промышленности для обеспечения выпуска отечественных медицинских изделий, в том числе одноразовых медизделий из ПВХ-пластикатов, и представить в правительство согласованные предложения.