На Камчатке простились с погибшим при нападении на хабаровское УФСБ

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 апр — РИА Новости. В морском соборе в Петропавловске-Камчатском состоялось прощание со старшим лейтенантом управления ФСБ по Хабаровскому краю Яковом Хасановым, погибшим при нападении на приемную краевого управления службы безопасности.

Ранее сообщалось, что прощание с погибшим офицером состоится в квартире его родителей, однако в последствие родственники приняли решение перенести церемонию в морской собор. Вместе с тем, стены храма не смогли вместить всех желающих проститься с Яковом Хасановым, одновременно в помещении могли находиться не более 100 человек, поэтому люди сменяли друг друга. Среди пришедших были родные и друзья, а также коллеги офицера. В собор они несли зажженные свечи и цветы.

После прощания траурная процессия переместилась на городской кладбище, где прошли похороны.

Сотрудник ФСБ Яков Хасанов и один посетитель погибли при нападении на приемную регионального управления спецслужбы 21 апреля, еще один человек — гражданин Киргизии — получил ранение. Нападавший был уничтожен, им оказался местный житель, принадлежавший, по некоторым данным, к неонацистской группе. Перед нападением он похитил в стрелковом клубе карабин и два пистолета и убил инструктора.

Якову Хасанову было 25 лет. Он родился и вырос в Петропавловске-Камчатском. После окончания Хабаровского пограничного института Федеральной службы безопасности России был распределен в управление ведомства по Хабаровскому краю.