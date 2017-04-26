В РФ выделили более $7 млн на программы для коренных народов в 2016 году

ООН, 26 апр — РИА Новости, Ольга Денисова. Около 7,6 миллиона долларов было выделено на программы поддержки коренных малочисленных народов России в 2016 году, сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.
По его словам, средства идут на строительство детских садов, школ, в том числе кочевых, новых фельдшерско-акушерских пунктов, выпуск газет, книг и учебников на языках народностей, подготовку преподавателей.
"Необходимы адекватные действия самих государств, в том числе через признание прав коренных народов, принятие и совершенствование соответствующего законодательства и реализацию иных организационно-правовых мер", — считает руководитель ФАДН. Он отметил, что 28 субъектов РФ, где проживают коренные малочисленные народы, "располагают широким арсеналом полномочий и ресурсов по содействию реализации их интересов".