В РФ выделили более $7 млн на программы для коренных народов в 2016 году

ООН, 26 апр — РИА Новости, Ольга Денисова. Около 7,6 миллиона долларов было выделено на программы поддержки коренных малочисленных народов России в 2016 году, сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.

"На реализацию мер по поддержке коренных малочисленных народов в 2016 году было выделено около 7,6 миллиона долларов США из федерального, региональных и муниципальных бюджетов. В рамках реализации государственной национальной политики в отношении коренных народов предусмотрены ассигнования в размере 17,8 миллиона долларов до 2025 года", — сказал Баринов, выступая на форуме ООН по случаю десятой годовщины принятия Декларации ООН о правах коренных народов.

По его словам, средства идут на строительство детских садов, школ, в том числе кочевых, новых фельдшерско-акушерских пунктов, выпуск газет, книг и учебников на языках народностей, подготовку преподавателей.

В своем выступлении Баринов отметил прогресс в деле поощрения прав коренных народов за прошедшее десятилетие, однако подчеркнул, что проблемы выживания коренных народов, невозможно решить только путем развития международного сотрудничества: необходимы шаги на национальном уровне.

"Необходимы адекватные действия самих государств, в том числе через признание прав коренных народов, принятие и совершенствование соответствующего законодательства и реализацию иных организационно-правовых мер", — считает руководитель ФАДН. Он отметил, что 28 субъектов РФ, где проживают коренные малочисленные народы, "располагают широким арсеналом полномочий и ресурсов по содействию реализации их интересов".