В Москве благополучно приземлился самолет с участниками форума "ЕР

ОМСК, 26 апр — РИА Новости. Самолёт с участниками форума "Единой России" и журналистами премьерского пула, на котором во время взлёта в Омске сработала сигнализация о разгерметизации салона, после чего рейс был отложен на несколько часов, приземлился в аэропорту в Москве, передают корреспонденты РИА Новости, находящиеся на борту.

Ранее во вторник самолёт Ту-214 специального лётного отряда "Россия" в аэропорту Омска прервал взлёт из-за сработавшего датчика разгерметизации салона.

Спустя несколько часов, после проведённой техническими службами проверки, самолёт был признан исправным и вылетел в Москву.