В "Лужниках" открылся велосезон

МОСКВА, 25 апреля — РИА Новости. В "Лужниках" официально стартовал велосезон. С сегодняшнего дня посетители спорткомплекса смогут починить свой велосипед в сервисе, пройти техосмотр, бесплатно воспользоваться прокатом или научиться ездить на велосипеде, а также проехать по обновленной Лужнецкой набережной, сообщает mos.ru.

Как рассказали в пресс-службе олимпийского комплекса, в этом сезоне подготовлено несколько интересных москвичам проектов, которые должны отлично вписаться в концепцию обновленных "Лужников" и будут способствовать формированию образа главного кластера активного стиля жизни горожан.

Взять велосипед бесплатно можно до 1 июня в двух точках проката — возле станции метро "Воробьевы горы" и по адресу: улица Лужники, дом 24, строение 16. Акция действует по рабочим дням с 11:00 до 16:00, кроме 1, 8 и 9 мая.

Для тех, кто еще не умеет ездить на велосипеде, организуют бесплатные уроки возле станции метро "Воробьевы горы". Обучение проводится в группах от четырех человек по предварительной записи, занятие длится 45 минут.