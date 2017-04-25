Путин: деньги на устранение гепатита С дадут, если есть нужные лекарства

РЫБИНСК, 25 апр — РИА Новости. Средства на устранение хронического гепатита С могут быть выделены, если препараты, позволяющие уничтожить вирус, действительно разработаны, считает президент РФ Владимир Путин.

Один из участников встречи рассказал, что на его фармацевтическом предприятии разработали новые эффективные препараты от хронического гепатита С, компоненты своеобразного терапевтического коктейля для лечения заболевания будут выпущены на рынок в течение полутора-двух лет, тогда стоимость лечения снизится в 7 раз по сравнению с нынешней, составляющей 800 тысяч рублей и выше. Предприниматель заявил, что после выхода препаратов на рынок перед Минздравом будет поставлен вопрос о том, чтобы государство выделило средства на устранение этого заболевания, поскольку препараты полностью убивают вирус.

"Надо исходить из общих возможностей бюджета, но если такие препараты появились, грех не использовать", — сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов Ярославской области.

Путин сказал, что по этому вопросу участнику встречи необходимо обратиться в правительство, чтобы при распределении ресурсов 2018-2020 годов на нужды здравоохранения наработки использовались.