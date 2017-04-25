Поисковый батальон ЗВО заступил на "Вахту памяти"

Военнослужащие Президентского полка возлагают цветы к Могиле Неизвестного солдата во время патриотической акции Вахта памяти. Архивное фото

Военнослужащие Президентского полка возлагают цветы к Могиле Неизвестного солдата во время патриотической акции Вахта памяти. Архивное фото

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Поисковый батальон Западного военного округа (ЗВО) заступил на "Вахту памяти" и возобновил работу по поиску останков воинов, погибших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны, сообщила во вторник пресс-служба ЗВО.

Первый этап "Вахты памяти" продлится до 8 мая. Совместно с военными поисковиками в ней примут участие добровольческие отряды Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

"Двадцать пятого апреля военнослужащие 90-го отдельного специального поискового батальона ЗВО приступили к плановой работе по поиску останков военнослужащих, погибших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны. В этом году основная деятельность военных поисковиков будет сосредоточена в Кировском районе Ленинградской области и Ржевском районе Тверской области", — сказано в сообщении.

В нем отмечено, что первому в 2017 году полевому выходу военнослужащих батальона для установления мест боевых действий и возможных мест массового захоронения погибших воинов предшествовала масштабная работа в архивах Минобороны России.

Девяностый отдельный поисковый батальон ЗВО — единственное воинское подразделение в составе Вооруженных сил РФ, предназначенное исключительно для поисковых работ на местности и увековечения памяти погибших при защите Отечества. Большинство солдат, проходящих службу в батальоне до призыва в ВС РФ, участвовали в поисковой деятельности в составе волонтерских отрядов в Ленинградской области и других регионах России.

Ежегодно личный состав батальона обнаруживает несколько сотен останков воинов. Всего военнослужащие части обнаружили и перезахоронили более 10 тысяч останков советских солдат и офицеров. Ими найдено более 400 солдатских медальонов, установлены имена почти одной тысячи погибших защитников Отечества.