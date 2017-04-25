Путину нравится идея запуска кораблей с подводным крылом между Сочи и Ялтой

РЫБИНСК, 25 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает интересным проект по запуску кораблей с подводным крылом между Сочи и Ялтой.

В ходе встречи с президентом гендиректор судостроительного завода "Вымпел" рассказал о деятельности предприятия, в том числе коснулся проекта по запуску между Ялтой и Сочи корабля на подводных крыльях.

"Ваше предложение не единственное, несколько предприятий в разных регионах страны предлагают этот проект. У министерства транспорта и министерства промышленности есть возможность провести квазиконкурсные или конкурсные процедуры и выбрать наилучшее предложение. Но само по себе предложение мне очень нравится",- сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов Ярославской области.

Как отметил Путин, план может быть реализован при определенной поддержке со стороны государства в виде льгот по лизингу.

Он отметил, что маршрут Сочи-Ялта сложный с точки зрения погодных условий, поскольку указанный вид транспорта опасно использовать при сильном ветре, но такие корабли можно использовать на других маршрутах на кавказском побережье или в Крыму. Путин сказал, что данный вид транспорта нужно развивать, он будет востребованным.

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