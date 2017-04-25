Эсеры предложат "детям войны" требовать компенсацию у Германии

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. "Справедливая Россия" разрабатывает законопроект, предлагающий живущим в России "детям войны" подавать иски Германии с требованием компенсации за "потерянное детство", сообщил лидер фракции Сергей Миронов.

По его мнению, компенсации "детям войны", пострадавшим в ходе Великой Отечественной войны, должна выплачивать не Россия, а Германия, "по чьей вине эта категория граждан лишилась детства".

"В этой связи не нужно ли Германии заплатить нашим "детям войны" за потерянное детство? Мы такой законопроект будем готовить", — заявил Миронов в эфире канала " Россия 24 ".

По его словам "суть законопроекта простая". "Мы будем предлагать нашим ветеранам – "детям войны" — подавать иски к Германии на выплату им компенсаций", — пояснил депутат.

Ранее решить вопрос о "детях войны" неоднократно предлагал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В частности он сообщал, что на это потребуется 120-140 миллиардов рублей. Президент РФ Владимир Путин заявил, комментируя предложение о выплатах "детям войны", что сам поддерживает эту инициативу, но нужно внимательно все посчитать.