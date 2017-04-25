Чайка рассказал о нехватке площади в следственных изоляторах

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Нехватка площади на одного арестованного сохраняется в 40 следственных изоляторах в России, в том числе в Москве и Московской области, Крыму, Татарстане, говорится в докладе генпрокурора РФ Юрия Чайки о законности и правопорядке.

"Несмотря на принимаемые меры, проблема с нехваткой нормы санитарной площади на одного арестованного в настоящее время сохраняется в 40 следственных изоляторах, расположенных на территориях 15 субъектов Российской Федерации (республики Крым и Татарстан, Архангельская, Московская, Ленинградская и Ростовская области, города Москва и Санкт-Петербург)", — говорится в докладе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Согласно докладу, для дальнейшего улучшения обстановки с размещением подозреваемых и обвиняемых в СИЗО по обращению Генеральной прокуратуры РФ к председателю правительства была утверждена федеральная целевая программа "Развитие уголовно-исполнительной системы (2017-2025 годы)", предусматривающая строительство 10 СИЗО на 9850 мест, 14 режимных корпусов на 3237 мест и реконструкцию семи режимных корпусов на 425 мест.