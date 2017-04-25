В столице пройдет фестиваль научно-технического творчества молодежи

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. 27 апреля во Дворце детского творчества на Воробьевых горах откроется фестиваль научно-технического творчества молодежи "Образование. Наука. Производство". Он приурочен к 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли, сообщает mos.ru.

Свои проекты представят более трех тысяч участников в пяти возрастных категорий: дошкольники (5-7 лет), ученики образовательных организаций (6-10 лет; 11-13 лет; 14-18 лет) и студенты колледжей (15-18 лет).

Работы оцениваются в номинациях "Ресурсоснабжение", "Робототехника", "Лего-конструирование", "Стендовое моделирование", "Транспорт и техносфера", "ЖКХ и благоустройство города". Победителей и призеров наградят памятными дипломами и грамотами.