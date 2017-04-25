Буксир Балтфлота получит имя ветерана Великой Отечественной войны

КАЛИНИНГРАД, 25 апр — РИА Новости. Новому буксиру Балтийского флота присвоят имя живущего в Калининграде ветерана Великой Отечественной войны, моряка Анатолия Птицына, рассказал журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.

"Перед Днем Победы в городе Балтийске состоится церемония переименования нового буксира вспомогательного флота Балтфлота, судно получит имя живущего ныне человека Анатолия Птицына. Уже изготовлены специальные латунные буквы, которые будут закреплены на борту морского буксира", — сказал Мартов.

Ветерану сейчас 92 года. Во время Великой Отечественной войны он оборонял Ленинград, служил на Северном флоте. В марте 1945 года чудом остался жив, сражаясь на торпедном катере с немцами, которых было в семь раз больше. После войны более 50 лет отработал на вспомогательном флоте, приложил немало сил для обновления и организации вспомогательных сил Балтийского флота.

"Капитан буксира Алексей Никитин с династией Птицыных знаком давно. С Анатолием Константиновичем не раз выходил в море. Управлять буксиром имени своего наставника и друга для него большая честь", — добавил Мартов.

Буксиру, которому присвоят имя ветерана, предстоит сопровождать корабли на выход в море и обратно, буксировать щиты и мишени, по которым боевые корабли выполняют артиллерийские и ракетные стрельбы, на судоремонтный завод.