Инновационные разработки из Москвы были представлены на выставке в Германии

Инновационные разработки из Москвы были представлены на выставке в Германии

Инновационные разработки из Москвы были представлены на выставке в Германии

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Инновационные разработки и продукцию более 20 московских высокотехнологичных компаний были представлены в Германии на выставке Hannover Messe. Об этом сообщает портал mos.ru. На одну из крупнейших промышленных выставок Европы столица привезла первый в мире компьютер для слепых, подводного робота для исследований дна и обнаружения затонувших объектов.

Коллективная экспозиция столичных производителей, работающих в сфере робототехники, микроэлектроники, машиностроения, ИТ и других отраслях, представлена под единым выставочным брендом Made in Moscow.

Он создан для продвижения московских высокотехнологичных компаний на международные рынки. Найти новых клиентов за рубежом предпринимателям помогает программа столичного Правительства "Сделано в Москве". Она стартовала в декабре 2016 года и предусматривает организацию коллективных стендов предприятий города на российских и зарубежных выставках.

В Ганновере у московских производителей запланировано более 800 встреч с представителями зарубежных компаний. Интерес к сотрудничеству проявили крупнейшие в мире промышленные предприятия.