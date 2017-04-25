В Сбербанке рассказали, чем больше всего обеспокоены россияне

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Коррупция в стране остается главным поводом для беспокойства населения, и озабоченность ею находится на максимуме за два года; опасениями, связанными с безработицей, также по-прежнему охвачены более половины россиян, следует из сообщения пресс-службы Сбербанка по результатам исследования потребительских настроений в начале года.
"Коррупция осталась основной проблемой для беспокойства — 59%, максимум за последние два года. Безработица занимает второе место, эту проблему отметили 55% (на 4 п.п. больше по сравнению с прошлым кварталом). И, наконец, только 18% респондентов были обеспокоены обменным курсом рубля (на 2 п.п. меньше по сравнению с предыдущим кварталом)", — говорится в пресс-релизе.
"Индекс потребительского уверенности, который немного опустился в четвертом квартале 2016 года до минус 16% от минус 15% в третьем квартале 2016 года, улучшился до минус 10% в первом квартале 2017 года. Это лучшее значение индекса с 2015 года", — уточняется в пресс-релизе.
Сбербанк объясняет изменение индекса потребительской уверенности россиян в первом квартале низкой инфляцией и укреплением рубля.
"Мы ожидали, что эти факторы окажут влияние в четвертом квартале 2016 года, но тогда они не повлияли на уверенность. Несмотря на это, беспокойство по поводу экономического роста по-прежнему высоко — 33% в первом квартале 2017 года", — также говорится в пресс-релизе.