Суд Петербурга признал законным решение о демонтаже памятной доски Колчаку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд во вторник оставил в силе решение Смольнинского районного суда о признании незаконной установки памятной доски лидеру Белого движения адмиралу Александру Колчаку и ее демонтаже, сообщила РИА Новости пресс-секретарь горсуда Дарья Лебедева.
"Городской суд оставил в силе решение Смольнинского районного суда по административному делу по административным искам к правительству Санкт-Петербурга о признании незаконным постановления правительства от 19 февраля 2015 года "Об установке мемориальной доски Колчаку", обязании воздержаться от установки памятных досок Колчаку", — сказала Лебедева.
Определением Военного суда Забайкальского военного округа от 26 января 1999 года Колчак признан не подлежащим реабилитации, а вынесенное Иркутским военно-революционным комитетом 6 февраля 1920 года постановление о его расстреле признано обоснованным. Военный суд пришел к выводу, что согласно имеющимся материалам, в 1918-1920 годах "по распоряжению и с ведома Колчака проводились военные действия против Советской России, массовые репрессии в отношении мирного населения, красноармейцев и сочувствующих им войск".
Мемориальную доску Колчаку установили в Петербурге по инициативе мемориально-просветительского и историко-культурного центра "Белое дело" в ноябре 2016 года. Через два дня вандалы закрасили доску черной краской. Доска представляет собой пластину высотой 1 метр и шириной 1,9 метра, она установлена на эркере дома 3 по улице Большая Зеленина. Надпись на доске гласит: "В этом доме с 1905 по 1912 год жил выдающийся русский офицер, ученый и исследователь Александр Васильевич Колчак".
Александр Васильевич Колчак (1874-1920) — русский военный и политический деятель, флотоводец, ученый-океанограф, полярный исследователь. Во время Гражданской войны был одним из лидеров Белого движения, занимал пост верховного главнокомандующего Русской армией, а также с ноября 1918 по апрель 1920 года временную должность "верховного правителя России". В ночь с 6 на 7 февраля 1920 года он был расстрелян по постановлению Иркутского военно-революционного комитета.