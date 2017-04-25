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Общество

Суд Петербурга признал законным решение о демонтаже памятной доски Колчаку

15:0825.04.2017
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© РИА Новости . Алексей ДаничевПерейти в фотобанкЗакрашенная черной краской мемориальная доска адмиралу Александру Колчаку на фасаде дома №?3 по улице Большой Зелениной в Санкт-Петербурге. Архивное фотоЗакрашенная черной краской мемориальная доска адмиралу Александру Колчаку на фасаде дома №?3 по улице Большой Зелениной в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд во вторник оставил в силе решение Смольнинского районного суда о признании незаконной установки памятной доски лидеру Белого движения адмиралу Александру Колчаку и ее демонтаже, сообщила РИА Новости пресс-секретарь горсуда Дарья Лебедева.

Закрашенная черной краской мемориальная доска адмиралу Александру Колчаку в Санкт-Петербурге
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Доску Колчаку в Петербурге не будут демонтировать до решения суда
Ранее сообщалось, что Смольнинский районный суд Петербурга признал незаконным принятие решения городским правительством и советом по мемориальным доскам об установке памятной доски Александру Колчаку, поскольку оно было принято без учета сведений об учиненных им массовых репрессиях. Данное решение было вынесено 24 января.

"Городской суд оставил в силе решение Смольнинского районного суда по административному делу по административным искам к правительству Санкт-Петербурга о признании незаконным постановления правительства от 19 февраля 2015 года "Об установке мемориальной доски Колчаку", обязании воздержаться от установки памятных досок Колчаку", — сказала Лебедева.

Определением Военного суда Забайкальского военного округа от 26 января 1999 года Колчак признан не подлежащим реабилитации, а вынесенное Иркутским военно-революционным комитетом 6 февраля 1920 года постановление о его расстреле признано обоснованным. Военный суд пришел к выводу, что согласно имеющимся материалам, в 1918-1920 годах "по распоряжению и с ведома Колчака проводились военные действия против Советской России, массовые репрессии в отношении мирного населения, красноармейцев и сочувствующих им войск".

Мемориальную доску Колчаку установили в Петербурге по инициативе мемориально-просветительского и историко-культурного центра "Белое дело" в ноябре 2016 года. Через два дня вандалы закрасили доску черной краской. Доска представляет собой пластину высотой 1 метр и шириной 1,9 метра, она установлена на эркере дома 3 по улице Большая Зеленина. Надпись на доске гласит: "В этом доме с 1905 по 1912 год жил выдающийся русский офицер, ученый и исследователь Александр Васильевич Колчак".

Александр Васильевич Колчак (1874-1920) — русский военный и политический деятель, флотоводец, ученый-океанограф, полярный исследователь. Во время Гражданской войны был одним из лидеров Белого движения, занимал пост верховного главнокомандующего Русской армией, а также с ноября 1918 по апрель 1920 года временную должность "верховного правителя России". В ночь с 6 на 7 февраля 1920 года он был расстрелян по постановлению Иркутского военно-революционного комитета.

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