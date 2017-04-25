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Общество

Мария Комарова возглавила издательский дом Independent Media

15:0425.04.2017
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Издательский дом Independent Media (IM) сообщил о назначении Марии Комаровой CEO группы компаний, выпускающих под брендом IM такие издания, как Cosmopolitan, Esquire, "Домашний очаг", Harper's Bazaar, и "Популярная механика". Главная задача, которую ставят акционеры перед Комаровой, — это развитие бизнеса в условиях современных вызовов для медиаотрасли и, в частности, индустрии печатных СМИ.

Илья Булавинов. Архивное фото
© Фото : аккаунт интерактивного агентства AGIMA в Facebook
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Комарова – известный медиаменеджер с большим опытом работы в СМИ. В разное время она входила в топ-менеджмент таких компаний, как "Коммерсант", "ЮТВ-Медиа" и группа компаний "Выбери радио".

"Мы рады приветствовать Марию на новой позиции и желаем ей успехов в реализации стратегии построения мультиплатформенной медиакомпании", — сказал управляющий партнер Inventure Partners (акционера IM) Сергей Азатян, слова которого приводятся в сообщении на сайте издательского дома во вторник.

Сама Комарова призналась, что для нее "большая честь возглавить издательский дом со столь богатой историей, легендарными брендами и сильной командой профессионалов".

"Главная задача, которую акционеры ставят перед компанией и передо мной, – развивать бизнес в условиях современных вызовов для медиаотрасли и, в частности, индустрии печатных СМИ. Премиальные бренды IM – это действительно уникальный актив с огромным потенциалом как в онлайне, так и в печати. Мы продолжим активно работать над тем, чтобы и дальше предлагать нашей аудитории интересные, качественные и инновационные продукты", — сказала она.

Азатян также поблагодарил Елену Сметанину "за эффективную работу на позиции и. о. CEO" и отметил, что за прошедший год команда под ее руководством показала отличные результаты как в журнальном сегменте, так и в сфере диджитал. По его словам, Сметанина продолжит работать в компании на позиции операционного директора.

"Сегодня у нас есть все, чтобы уверенно и с оптимизмом смотреть вперед: премиальные бренды, доверие рекламодателей, миллионы читателей по всей России. Мы ведущая компания на рынке, которая точно знает, как донести рекламную кампанию до целевой аудитории, будь то сообщение для широких масс или ювелирно выверенное для премиум-сегмента. Мы благодарны рекламодателям, которые выбирают нас и доверяют нам самые сложные проекты", — сказала Сметанина.

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