Московским врачам, работающие с пожилыми людьми, увеличат зарплату

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Доплату в размере 20 тысяч рублей в месяц будут получать врачи общей практики и доктора, работающие с пожилыми пациентами с хроническими заболеваниями, такое решение было принято на заседании правительства Москвы во вторник.

"Количество таких врачей сегодня 250 человек, к конце года их будет 400", — сказал глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Также дополнительную прибавку в 10 тысяч рублей получит средний медперсонал, который работает с пожилыми людьми.

В 2017 году в поликлиниках города будет реализован проект улучшения медицинской помощи пожилым пациентам. Суть проекта заключается в новых принципах работы терапевтов с пациентами-пенсионерами, у которых имеется три и более хронических заболеваний. Для таких пациентов в каждой поликлинике создадут специальные небольшие участки, не более 450-500 человек, с закреплением за ними отдельных терапевтов. Время первичного приема у терапевта будет увеличено до 40 минут, повторного приема – до 20 минут.

Одновременно в этом году в городских поликлиниках для взрослых будут организованы участки врачей общей практики. "С 1 мая начнут прием 650 врачей общей практики и с 1 сентября – еще 1,5 тысячи врачей", — следует из материалов к заседанию президиума.