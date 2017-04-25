Глава комитета ГД по экологии прокомментировала историю с нападением льва

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Закон об ответственном обращении с животными, который Госдума планирует принять в весеннюю сессию (до середины июля) запретит содержание диких животных в домашних условиях, сказала РИА Новости глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева, комментируя историю с нападением льва на школьника в Саратовской области.

Как сообщает областной главк МВД, лев набросился на 15-летнего мальчика в городе Энгельс Саратовской области, после чего подростка госпитализировали с укусами. Как следует из пояснений ребенка, лев принадлежит 25-летней женщине. По факту ЧП полиция проводит проверку. Ранее в региональном главке МВД РИА Новости говорили, что полиция в октябре 2016 года проверяла обращения жителей Энгельса о прогулках мужчины с львенком на поводке. Местные СМИ пишут, что именно этот львенок якобы причастен к нападению на подростка.

"Когда один за другим мы слышим о случаях, что где-то человека задрал медведь, который жил при ресторане, или еще хуже – в квартире живет лев, — все это рождает понимание того, что закон об ответственном обращении с животными, который сейчас находится на рассмотрении Госдумы, крайне необходим. Конечно, в нем будет перечень видов животных, которых будет запрещено держать в условиях неволи – в квартирах. Мы постараемся прописать закон максимально реальным, чтобы он был законом, который работал бы, и постараемся сделать это в весеннюю сессию", — сказала Тимофеева РИА Новости.

Она выразила недоумение, что кому-то сегодня приходит в голову содержать дома диких, опасных животных. По словам главы думского комитета, сейчас с экспертным сообществом прорабатывается вопрос о том, в каком варианте будет принят закон: будет запрещено содержать в квартирах всех диких животных, за исключением некоторых (например, заяц и бурундук тоже являются дикими) или будет разрешено содержать дома всех животных, за исключением определенного перечня диких. "Мы спросили мнение экспертного сообщества, как сделать так, чтобы эта норма работала", — сказала Тимофеева.

Он отметила, что при доработке законопроекта ко второму чтению уже было проведено порядка 20 совещаний, представлено около 300 поправок. После того как будут определены нормы закона, следующим этапом будет проработан вопрос и об ответственности за нарушение запрета на содержание диких животных в квартирах. "Ответственность нужна будет, но это следующий шаг", — заключила депутат.

Законопроект об ответственном обращении с животными был принят Госдумой в первом чтении еще в 2011 году. Ранее глава комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева сообщила, что комитет завершил прием поправок к этому проекту закона, теперь он готовится ко второму чтению и будет в числе прочего включать чипирование и регистрацию животных, а также усиление ответственности за жестокое обращение с ними.