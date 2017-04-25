У чиновников за год отобрали незаконно нажитое имущество на 1,9 млрд рублей

Герб на ограде у здания Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото

Герб на ограде у здания Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Прокуроры по итогам 2016 года добились обращения в доход государства имущества чиновников, которые не смогли доказать, что купили его на честно заработанные деньги, на общую сумму 1,9 миллиарда рублей, говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки.

Как следует из документа, оказавшегося в распоряжении РИА Новости, прокуроры направили в суды 29 исков на сумму около 2 миллиардов рублей об обращении в доход РФ земельных участков, квартир, домов и автомобилей.

За год этот показатель серьезно вырос: в 2015-м было предъявлено 11 исков на 130 миллионов рублей.

"Судами удовлетворено 15 исков, по результатам в доход Российской Федерации обращено 28 объектов недвижимости и иного имущества общей стоимостью более 1,9 миллиарда рублей", — говорится в докладе.