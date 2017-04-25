Кузнецова назвала полумерой ограничение доступа детей к соцсетям

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова назвала ограничение доступа детей к социальным сетям полумерой, так как необходимо формировать у молодого поколения культуру информационного выбора.

"Мы сегодня говорим о формировании культуры информационного выбора, который может стать той задачей, важной задачей, которая встанет перед нашими детьми. Сейчас принимаются законодательные нормы, которые в той или иной степени ограничивают доступность негативного контента для детей. Это запретительные меры, это ограничительные меры, это контроль, мониторинг, блокировка сайтов и так далее. Но это полумера. Самое главное — дать альтернативу, представить альтернативу, действенную, яркую, настоящую и создать условия, чтобы формировался навык культуры информационного выбора", — сказала Кузнецова во вторник на Слете детских советов при уполномоченном по правам ребенка.

Она также отметила, что в настоящее время обеспечить соблюдение этих ограничений технически невозможно, пока существует нынешний порядок регистрации в социальных сетях.

Ранее в апреле депутат Госдумы Милонов внес в нижнюю палату законопроект, призванный урегулировать деятельность социальных сетей. Законопроект, в частности, предусматривает запрет на регистрацию в соцсетях детей до 14 лет, а также обязывает всех остальных пользователей указывать при регистрации персональные данные.