Московский зоопарк с 1 мая будет открываться в 7.30 утра

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Московский зоопарк с 1 мая будет работать с 7.30 часов утра, говорится в сообщении на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Департамент культуры и Московский зоопарк запускают акцию "Бодрое утро". С 1 мая до 31 августа зоосад будет открываться на полтора часа раньше — в 7.30. Для всех желающих посмотреть на животных ранним утром будет действовать 40-процентная скидка. С 7.30 до 8.30 стоимость входного билета составит 300 рублей вместо стандартных 500 рублей", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе зоопарка, раннее утро дает возможность посмотреть на животных, которые прячутся или спят днем. Это манулы, волки, дальневосточный леопард, рысь, пума и другие.

При этом с 7.30 можно будет посетить только открытую территорию зоосада. Режим работы павильонов останется прежним — с 9.00 до 20.00. Приобрести входной билет со скидкой можно будет только в кассах Московского зоопарка, которые также будут работать с 7.30. При входе в зоосад для самых первых посетителей с раннего утра откроется точка по продаже горячего кофе.