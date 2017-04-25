Московский зоопарк с 1 мая будет открываться в 7.30 утра
13:4325.04.2017
(обновлено: 13:44 25.04.2017)
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Московский зоопарк с 1 мая будет работать с 7.30 часов утра, говорится в сообщении на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"Департамент культуры и Московский зоопарк запускают акцию "Бодрое утро". С 1 мая до 31 августа зоосад будет открываться на полтора часа раньше — в 7.30. Для всех желающих посмотреть на животных ранним утром будет действовать 40-процентная скидка. С 7.30 до 8.30 стоимость входного билета составит 300 рублей вместо стандартных 500 рублей", — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе зоопарка, раннее утро дает возможность посмотреть на животных, которые прячутся или спят днем. Это манулы, волки, дальневосточный леопард, рысь, пума и другие.
При этом с 7.30 можно будет посетить только открытую территорию зоосада. Режим работы павильонов останется прежним — с 9.00 до 20.00. Приобрести входной билет со скидкой можно будет только в кассах Московского зоопарка, которые также будут работать с 7.30. При входе в зоосад для самых первых посетителей с раннего утра откроется точка по продаже горячего кофе.
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