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Общество

Московский зоопарк с 1 мая будет открываться в 7.30 утра

13:4325.04.2017
(обновлено: 13:44 25.04.2017)
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© РИА Новости . Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкГлавный вход Московского зоопарка. Архивное фотоГлавный вход Московского зоопарка. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Московский зоопарк с 1 мая будет работать с 7.30 часов утра, говорится в сообщении на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Черная антилопа в Московском Зоопарке. Архивное фото
© Фото : Московский Зоопарк
В Московском зоопарке родился детеныш черной антилопы
"Департамент культуры и Московский зоопарк запускают акцию "Бодрое утро". С 1 мая до 31 августа зоосад будет открываться на полтора часа раньше — в 7.30. Для всех желающих посмотреть на животных ранним утром будет действовать 40-процентная скидка. С 7.30 до 8.30 стоимость входного билета составит 300 рублей вместо стандартных 500 рублей", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе зоопарка, раннее утро дает возможность посмотреть на животных, которые прячутся или спят днем. Это манулы, волки, дальневосточный леопард, рысь, пума и другие.

Обезьяны породы капуцин-плакса в Московском зоопарке. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Вильф
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В Московском зоопарке родился капуцин плакса
При этом с 7.30 можно будет посетить только открытую территорию зоосада. Режим работы павильонов останется прежним — с 9.00 до 20.00. Приобрести входной билет со скидкой можно будет только в кассах Московского зоопарка, которые также будут работать с 7.30. При входе в зоосад для самых первых посетителей с раннего утра откроется точка по продаже горячего кофе.

Весна в Московском зоопарке
© РИА Новости . Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкУ пингвинов Гумбольдта в Московском зоопарке появились птенцы. Пока они редко показываются из гнезд и большую часть времени проводят в норах.Пингвин Гумбольдта с птенцами в Московском зоопарке
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
У пингвинов Гумбольдта в Московском зоопарке появились птенцы. Пока они редко показываются из гнезд и большую часть времени проводят в норах.
© РИА Новости . Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкАльпака - это домашнее животное, родина которого - горы Южной Америки. Индейцы Перу одомашнили альпак и стали их разводить около 6000 лет назад.Альпака в Московском зоопарке
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Альпака - это домашнее животное, родина которого - горы Южной Америки. Индейцы Перу одомашнили альпак и стали их разводить около 6000 лет назад.
© РИА Новости . Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкМанулы - очень скрытные кошки. Они предпочитают выходить на прогулку в сумерках, когда зоопарк уже закрыт для посетителей.Манулы в Московском зоопарке
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Манулы - очень скрытные кошки. Они предпочитают выходить на прогулку в сумерках, когда зоопарк уже закрыт для посетителей.
© РИА Новости . Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкШерсть альпак в семь раз теплее, чем шерсть овцы, практически водонепроницаема и не вызывает аллергии.Альпака в Московском зоопарке
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Шерсть альпак в семь раз теплее, чем шерсть овцы, практически водонепроницаема и не вызывает аллергии.
© РИА Новости . Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкГепард - самая быстрая кошка в мире: во время охоты он может развивать скорость до 110 км/час. При этом, в отличие от других кошек, гепард не лазает по деревьям, зато легко приручается человеком.Гепард в Московском зоопарке
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Гепард - самая быстрая кошка в мире: во время охоты он может развивать скорость до 110 км/час. При этом, в отличие от других кошек, гепард не лазает по деревьям, зато легко приручается человеком.
© РИА Новости . Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкПингвины Гумбольдта находятся на грани исчезновения. Этот вид внесен в Международную Красную книгу.Пингвин Гумбольдта с птенцами в Московском зоопарке
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Пингвины Гумбольдта находятся на грани исчезновения. Этот вид внесен в Международную Красную книгу.
© РИА Новости . Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкРодина кианга - горные плато Тибета. В Московском зоопарке живет один представитель этого вида.Кианг в Московском зоопарке
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Родина кианга - горные плато Тибета. В Московском зоопарке живет один представитель этого вида.
© РИА Новости . Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкБенгальские тигры белого окраса редко выживают в дикой природе: они не могут успешно охотиться, так как слишком заметны. На данный момент в зоопарке живет один бенгальских тигр - самка Кале.Бенгальский тигр белого окраса в Московском зоопарке
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Бенгальские тигры белого окраса редко выживают в дикой природе: они не могут успешно охотиться, так как слишком заметны. На данный момент в зоопарке живет один бенгальских тигр - самка Кале.
© РИА Новости . Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкГруппа пингвинов Гумбольдта, которая сейчас живет в Московском зоопарке, была составлена из птенцов двух подгрупп, полученных из разных зоопарков.Ребенок наблюдает, как пингвин Гумбольдта плаваетпод водой в вольере в Московском зоопарке
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Группа пингвинов Гумбольдта, которая сейчас живет в Московском зоопарке, была составлена из птенцов двух подгрупп, полученных из разных зоопарков.
© РИА Новости . Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкПтенец венценосных журавлей вылупился в Московском зоопарке в середине февраля. Пока сотрудники выращивают его вручную, а ближе к лету птенца поселят вместе с родителями.Птенец венценосных журавлей в Московском зоопарке
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Птенец венценосных журавлей вылупился в Московском зоопарке в середине февраля. Пока сотрудники выращивают его вручную, а ближе к лету птенца поселят вместе с родителями.
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© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Для того, чтобы овцебыкы могли избавиться от зимней шерсти и густого линяющего подшерстка, на стенах вольера для них установлены специальные "чесалки" - большие щетки.
© РИА Новости . Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкВ Московском зоопарке живут два волка, Тарзан и Рада. Посмотреть на них можно с утра и ближе к вечеру. В середине же дня животные предпочитают отдыхать во внутреннем помещении вольера.Европейские волки в Московском зоопарке
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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В Московском зоопарке живут два волка, Тарзан и Рада. Посмотреть на них можно с утра и ближе к вечеру. В середине же дня животные предпочитают отдыхать во внутреннем помещении вольера.
© РИА Новости . Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЧерноголовый хохотун — одна из самых крупных и красивых чаек мировой фауны. В настоящее время в зоопарке живут два представителя этого вида, которые уже сменили зимнее серое оперение на яркий черный капюшон.Черноголовые хохотуны в Московском зоопарке
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Черноголовый хохотун — одна из самых крупных и красивых чаек мировой фауны. В настоящее время в зоопарке живут два представителя этого вида, которые уже сменили зимнее серое оперение на яркий черный капюшон.
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