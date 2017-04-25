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Общество

НКО в Югре передадут социальные услуги с финансированием в 1,7 млрд рублей

13:2425.04.2017
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© РИА Новости . Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкСургут. Архивное фотоСургут. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 апр — РИА Новости. Социальные услуги с объемом финансирования на уровне 1,7 миллиарда рублей передадут на исполнение некоммерческим организациям (НКО) в Югре в течение 2017 года, сообщает сайт регионального правительства.

Вопрос реализации "дорожной карты" по поддержке доступа НКО к предоставлению услуг в социальной сфере в автономном округе обсуждался во вторник в правительстве Югры. По информации правительства, в регионе сформирован перечень из 43 видов услуг, передаваемых на исполнение некоммерческому сектору. Среди них услуги в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки жителей, культуры и спорта.

"Для обеспечения передачи в 2017 году негосударственным организациям не менее 10% средств бюджета автономного округа, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере, в окружном бюджете предусмотрены средства в объеме 1,7 миллиарда рублей", — приводит сайт правительства Югры слова первого заместителя губернатора Геннадия Бухтина. По его словам, в регионе запланированы и проводятся конкурсы на получение субсидий среди социально ориентированных некоммерческих организаций. Объем поддержки в 2017 году составляет около 253 миллионов рублей.

Как отметили в департаменте общественных и внешних связей округа, сформирована комплексная система, обеспечивающая доступ негосударственных организаций, в том числе социально-ориентированных, к предоставлению услуг в социальной сфере. "Все мероприятия, которые были рекомендованы федеральными "дорожными картами" по созданию этой системы, в Югре исполнены", — прокомментировали в ведомстве.

Сейчас в автономном округе рассматривается вопрос расширения механизма персонифицированного финансирования социальных услуг путем предоставления сертификатов на получение той или иной востребованной жителями региона услуги у негосударственных поставщиков. В 2017 году такие сертификаты будут предоставлены организациям, занимающимся социальной реабилитацией лиц без определенного места жительства или освободившихся из мест лишения свободы. Кроме того, перечень дополнят услуги по оказанию помощи гражданам, пострадавшим от насилия.

В середине 2016 года вице-премьер Ольга Голодец утвердила меры, направленные на поэтапный доступ социально ориентированных НКО к бюджетным средствам, которые выделяются на предоставление социальных услуг населению. Эти меры в регионах должны быть реализованы к 2020 году. В конце декабря прошлого года в рамках ежегодного послания Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил по максимуму привлекать к исполнению социальных услуг некоммерческие организации и "не жадничать" в этом вопросе.

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