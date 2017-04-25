МОСКВА, 25 апр — РИА Недвижимость. Мосгорнаследие остановило реконструкцию дома фельдмаршала Каменского на Смоленском бульваре в центре столицы, говорится в пресс-релизе департамента.
Как уточняется в материалах, заявление поступило от аттестованного Минкультуры России эксперта Андрея Баталова.
Ранее общественное движение "Архнадзор" на своем сайте опубликовало статью, где сообщалось о реконструкции этого здания вне реставрационного режима. "С фасадами поступают просто – замазывают раскрытия реставраторов, позволившие датировать дом серединой XVIII века", — говорилось в сообщении "Архнадзора". В нем сообщалось, что в 2011 году Мосгорнаследие отказало зданию в статусе памятника культуры на основании заключения Баталова. Ему дали лишь статус "исторически ценного градоформирующего объекта".
"Сегодня Мосгорнаследием принято к рассмотрению заявление об обнаружении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия. В нем изложены сведения, позволяющие по-новому взглянуть на вопрос об историко-культурной ценности здания", — приводятся в пресс-релизе департамента слова его руководителя Алексея Емельянова.
Как добавляется в сообщении, департамент будет внимательно рассматривать данное заявление и привлекать к работе экспертов Научно-методического совета при Мосгорнаследии. Уже сейчас выполняющему работы подрядчику даны рекомендации о необходимости сохранения и консервации найденных под штукатурным слоем фрагментов белокаменного декора, который предположительно датируется XVIII веком.