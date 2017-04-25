В нижегородском зоопарке поселились кустарниковые кенгуру и кинкажу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр – РИА Новости. Экзотические животные – кустарниковые кенгуру Хагена и кинкажу ("медовый медведь") – поселились в тропическом комплексе "Амазония" нижегородского зоопарка "Лимпопо", сообщает пресс-служба зоопарка, где 29 апреля откроется летний сезон.

"Мы открываем новый летний сезон в зоопарке "Лимпопо" и, конечно же, не могли не порадовать посетителей новыми питомцами в экспозиции. Кинкажу – очень забавный зверек с интересными повадками и симпатичной мордочкой, он вызывает умиление у всех, кто его видит. А кустарниковые кенгуру Хагена уникальны тем, что ни в одном зоопарке России, кроме "Лимпопо", вы их не встретите, так что теперь у нижегородцев есть возможность первыми в стране познакомиться с этими новогвинейскими животными", — сказал директор зоопарка "Лимпопо" Владимир Герасичкин, слова которого приводятся в сообщении.

В зоопарке уточнили, что новые питомцы – годовалые самец и самка кустарниковых кенгуру — "достаточно пугливы и пока только осваиваются в новом вольере". Средняя длина взрослой особи кустарникового кенгуру достигает 45-70 сантиметров (без учёта хвоста длиной 30-45 сантиметров), при этом самцы и самки по размерам примерно одинаковы. Этот вид кенгуру предпочитает жить в густом подлеске горных или равнинных лесов, в основном в Новой Гвинее, поэтому их принято называть новогвинейскими лесными кенгуру. Представители рода кустарниковых кенгуру редко встречаются в природе и занесены в "Красную книгу".

Годовалая самка кинкажу по кличке Нутелла переехала в "Лимпопо" из Новосибирского зоопарка, отметили в нижегородском зверинце.

"Кинкажу — хищное млекопитающее из семейства енотовых, обитающее в Центральной и Южной Америке. С языка центральноамериканских индейцев "кинкажу" переводится как "медовый медведь" — видимо, такое название было дано животным за то, что они любят мед, а мордочка своей формой немного напоминает медвежью", — говорится в сообщении.

Зоопарк "Лимпопо" в Нижнем Новгороде основан в 2003 году, в нем обитают около 1300 представителей фауны.