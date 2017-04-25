Роспотребнадзор опроверг сообщение о росте фальсификата на 24%

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Сообщения СМИ об увеличении объема фальсифицированной продукции в 2016 году на 24% неверны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора, пояснив, что в документе, на который ссылаются журналисты, речь шла не о фальсификатах, а о росте нарушений требований технических регламентов.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на доклад Государственного совета РФ "О национальной системе защиты прав потребителей" сообщила, что Роспотребнадзор в 2016 году стал на 24% чаще выявлять фальсифицированные товары.

"В связи с появившимися сообщениями о якобы росте на 24% фальсифицированной продукции Роспотребнадзор обращает внимание, что в тексте доклада Государственного совета "О национальной системе защиты прав потребителей" речь идет о росте нарушений, выявляемых при проведении проверок на соответствие требованиям технических регламентов, а не фальсифицированной продукции", — заявил собеседник агентства.

В ведомстве отметили, что нарушение требований технических регламентов и фальсификация продукции – категорически разные явления. К фальсифицированным пищевым продуктам отнесены продукты умышленно измененные (поддельные) или имеющие скрытые свойства и качества, информация о которых является заведомо неполной или недостоверной.

"Доля продукции с нарушениями требований технических регламентов в 2016 году среди пищевой продукции составил 3,74%, среди непищевой — 10,65%, эта информация также отражена в докладе", — сообщили в Роспотребнадзоре.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей обращается к средствам массовой информации с пожеланием быть внимательнее при интерпретации сведений, требующих определенных базовых знаний", — добавили в ведомстве.