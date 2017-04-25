Минтранс предложил учредить День работника транспорта

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Минтранс предложил учредить 20 ноября единый профессиональный праздник – День работника транспорта, сообщается на сайте Минтранса по итогам встречи министра транспорта РФ Максима Соколова с представителями общероссийских профсоюзов транспорта 24 апреля.

"Соколов сообщил, что Минтрансом предложено учреждение единого профессионального праздника – Дня работника транспорта. Датой празднования предлагается установить 20 ноября – день учреждения Императором Александром I в 1809 году Управления водяными и сухопутными сообщениями и Корпуса инженеров путей сообщения", — говорится в сообщении.

При этом все существующие профессиональные праздники в сфере транспорта предлагается сохранить.

"Более 4 миллионов человек сегодня занято в транспортной отрасли. Считаю, что этот праздник будет способствовать сплочению трудовых коллективов, позволит создать дополнительную мотивацию к труду, укрепить транспортные традиции, а также сохранить историко-культурное наследие отрасли и страны", – приводятся в сообщении слова Соколова.

Кроме того, глава Минтранса призвал председателей профсоюзных комитетов усилить работу с профсоюзами организаций в регионах в части разъяснения порядка награждения и взаимодействия с работодателями и региональными органами власти. Он также отметил, что Минтранс уделяет большое значение кадровому и научному обеспечению транспортной отрасли.

На встрече обсуждались темы социального партнерства в сфере гражданской авиации, социального стандарта транспортного обслуживания населения при перевозках автомобильным и городским наземным электрическим транспортом и финансирования деятельности дорожных организаций.