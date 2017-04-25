Медведев осмотрел памятники истории и архитектуры в Омске

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время осмотра проектов реконструкции зданий в Омске. 25 апреля 2017

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время осмотра проектов реконструкции зданий в Омске. 25 апреля 2017

ОМСК, 25 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев оценил, как восстанавливаются памятники истории и архитектуры в рамках федеральной-целевой программы "Культура России".

Во вторник глава правительства во время своей рабочей поездки в Омск оценил, как ведутся восстановительные работы Омской крепости, и посетил Воскресенский собор, который является музеем военной истории города.

Как рассказали Медведеву историки, строительство Омской крепости в начале 18 века стало важным этапом освоения Сибири. Сначала крепость была деревянной. Потом построили вторую — каменную. А первым каменным сооружением крепости стал Воскресенский собор, заложенный в 1769 году. По словам историков, здесь крестили Михаила Врубеля, а среди прихожан был Федор Достоевский, который отбывал каторгу в Омской крепости с 1850 по 1854 годы.

Часть первоначальных построек крепости сохранилась до сегодняшнего дня, ряд строений имеет статус объектов культурного наследия федерального значения — это Тобольские ворота, бывшее здание гауптвахты, здания офицерского собрания и лютеранской кирхи.

"Крепость была хорошо расположена. Умели выбирать места", — отметил Медведев.

Также Медведев посетил Воскресенский собор, который является музеем военной истории города. Как рассказали премьеру, этот храм посещал Николай Второй, а в 1905 году здесь служил святой Иоан Кронштадтский.

В советские годы на месте собора разбили сквер, в 2009 году было принято решение о его восстановлении.

Здесь же располагается выставка Омского Российского Военно-исторического общества, основным экспонатом который является Евангелие 18 века, подаренное собору Екатериной Второй, императрица сделала памятную надпись на книге.

Медведев согласился, что подросткам и молодежи, которые участвуют в деятельности военно-исторического общества, это должно быть интересно.