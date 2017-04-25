В Москве пройдет гастрономический фестиваль "Возрождаем традиции. Пасха"

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. 25 апреля в здании постоянного представительства Республики Коми в Москве состоится молодежный гастрономический фестиваль "Возрождаем традиции. Пасха", сообщается на сайте mos.ru.

Его главная цель — возрождение и сохранение православных кулинарных обычаев, а также повышение мастерства учащихся профессиональных учебных заведений и молодых поваров.

Наравне с командами из Москвы, Подмосковья и других регионов свое мастерство покажут кулинары из Республики Сербской. От каждого колледжа выступят по шесть человек.

В этом году заявку на участие в фестивале впервые подала Военная школа поваров № 190, расположенная в Наро-Фоминске. Печь куличи и готовить пасхи начинающим военным поварам придется впервые, поэтому для них организовали шефский мастер-класс по приготовлению праздничной выпечки.

Победителей определят в четырех номинациях: "Пасхальная мясная закуска" (приветствуются региональные рецепты), "Пасхальный кулич (или традиционная пасхальная выпечка)", "Творожная пасха (или творожное пасхальное блюдо)" и "Праздничный пасхальный стол".

В каждой номинации будет свое профессиональное жюри, в состав которого войдут представители кулинарных ассоциаций и гильдии шеф-поваров, известные кондитеры, специалисты Института хлебопекарной промышленности и Института питания. Работу столичных команд будут оценивать отдельно. Победителям вручат дипломы и призы.

По словам организаторов, изюминкой фестиваля станет показ модной коллекции, в которую войдут модели поварской одежды, национальных костюмов стран-участниц и модели а-ля рюс. Кроме того, участников и гостей приглашают на мини-выставку, которая познакомит с деятельностью фирм — производителей товаров и услуг для ресторанного бизнеса.

Фестиваль пройдет при поддержке посольств Кипра, Болгарии, Сербии, Черногории, Республики Сербской, Македонии и Румынии.