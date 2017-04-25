В петербургских больницах остаются 19 пострадавших при взрыве в метро

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (566)

С.-ПЕТЕРБУРГ 25 апр — РИА Новости. На сегодняшний день в стационарах остаются 19 пострадавших при взрыве в метро Санкт-Петербурга, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

Ранее сообщалось, что в больницах находятся 22 пострадавших при взрыве.

"По состоянию на 9.00 25 апреля в стационарах остается 19 пострадавших, средней тяжести — один, удовлетворительно — 18, амбулаторное лечение — 62", — написала она в своем микроблоге в Twitter.

Она также сообщила, что за прошедшие сутки из группы средней тяжести в удовлетворительную были переведены двое пострадавших.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Общее количество погибших, по последним данным, составляет 16 человек, включая самого предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

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