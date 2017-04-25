Собянин заявил, что у Москвы есть ресурсы для решения городских проблем

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Москва не нуждается в федеральной поддержке для развития своих городских объектов, однако в мэрии заинтересованы в развитии и федеральной инфраструктуры — Московской железной дороги (МЖД), в строительстве ЦКАД (Центральной кольцевой автодороги) в Новой Москве, которые являются частью решения транспортных проблем столицы, сообщил в интервью РИА Новости мэр города Сергей Собянин.

"Программы строительства метро, дорог, обновления подвижного состава реализуются за счет московского бюджета. В настоящее время Москва не нуждается в федеральной поддержке для строительства городских объектов. В то же время мы крайне заинтересованы в том, чтобы одновременно с региональными инфраструктурными проектами развивались и федеральные – объекты РЖД, Росавтодора, Росавиации", — сказал Собянин РИА Новости.

В их числе, прежде всего, завершение реконструкции Московского центрального кольца (МЦК), развитие радиальных направлений Московской железной дороги (МЖД), строительство ЦКАД (Центральной кольцевой автодороги) в Новой Москве, модернизация аэропортов.

"Огромное значение для решения транспортных проблем столицы имеет реконструкция федеральных вылетных магистралей в Московской области, которая также идет в основном за федеральные деньги", — добавил мэр.

Он напомнил, что Москва производит более 20% общероссийского ВВП, не считая нефтяной ренты и таможенных пошлин. Налоговый потенциал московской экономики составляет свыше 2,5 триллиона рублей в год, из них более одного триллиона НДС и налога на прибыль направляется в федеральный бюджет.

"У Москвы – много проблем, но, слава Богу, есть и ресурсы, чтобы их решать", — подытожил градоначальник.