Собянин заявил, что у Москвы есть ресурсы для решения городских проблем

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Москва не нуждается в федеральной поддержке для развития своих городских объектов, однако в мэрии заинтересованы в развитии и федеральной инфраструктуры — Московской железной дороги (МЖД), в строительстве ЦКАД (Центральной кольцевой автодороги) в Новой Москве, которые являются частью решения транспортных проблем столицы, сообщил в интервью РИА Новости мэр города Сергей Собянин.
"Программы строительства метро, дорог, обновления подвижного состава реализуются за счет московского бюджета. В настоящее время Москва не нуждается в федеральной поддержке для строительства городских объектов. В то же время мы крайне заинтересованы в том, чтобы одновременно с региональными инфраструктурными проектами развивались и федеральные – объекты РЖД, Росавтодора, Росавиации", — сказал Собянин РИА Новости.
В их числе, прежде всего, завершение реконструкции Московского центрального кольца (МЦК), развитие радиальных направлений Московской железной дороги (МЖД), строительство ЦКАД (Центральной кольцевой автодороги) в Новой Москве, модернизация аэропортов.
"Огромное значение для решения транспортных проблем столицы имеет реконструкция федеральных вылетных магистралей в Московской области, которая также идет в основном за федеральные деньги", — добавил мэр.
Он напомнил, что Москва производит более 20% общероссийского ВВП, не считая нефтяной ренты и таможенных пошлин. Налоговый потенциал московской экономики составляет свыше 2,5 триллиона рублей в год, из них более одного триллиона НДС и налога на прибыль направляется в федеральный бюджет.
"У Москвы – много проблем, но, слава Богу, есть и ресурсы, чтобы их решать", — подытожил градоначальник.
Как обещают власти Москвы, на пересадку потребуются считанные минуты. На 11 станциях МЦК для этого не надо будет выходить на улицу, а на 17 станциях сделают надземные стеклянные переходы.
Мэрия обещает пассажирам бесплатный проезд на протяжении первого месяца работы кольца.
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкПо кольцу будут курсировать 100 пар поездов "Ласточка". В часы пик интервал движения не превысит шести минут, в остальное время – 11-15 минут. Проехать все кольцо получится за час с четвертью. Планируется, что к 2025 году МЦК будет перевозить до 300 миллионов человек в год.
По кольцу будут курсировать 100 пар поездов "Ласточка". В часы пик интервал движения не превысит шести минут, в остальное время – 11-15 минут. Проехать все кольцо получится за час с четвертью. Планируется, что к 2025 году МЦК будет перевозить до 300 миллионов человек в год.
С новым маршрутом ознакомился президент России Владимир Путин. Компанию ему составили мэр Москвы Сергей Собянин, глава РЖД Олег Белозеров и министр транспорта Максим Соколов.
В беседе со столичным градоначальником Путин отметил бесшумность новых поездов при достаточно быстрой скорости. От одной станции до другой поезд домчал президента менее чем за четыре минуты.
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкСтроится и подземное кольцо, которое будет интегрировано и с МЦК, и с радиусом метро. По словам Собянина, это "мегапроект", который дорого стоит, но без него пассажирский транспорт "точно остановится".
Строится и подземное кольцо, которое будет интегрировано и с МЦК, и с радиусом метро. По словам Собянина, это "мегапроект", который дорого стоит, но без него пассажирский транспорт "точно остановится".
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкЭксперты не ожидают, что пересадочный контур сразу благоприятно повлияет на дорожную ситуацию в столице. По их прогнозам, жителям и бизнесу еще предстоит привыкнуть с проекту, в транспортную систему пересадочное кольцо окончательно войдет не раньше 2020 года.
Эксперты не ожидают, что пересадочный контур сразу благоприятно повлияет на дорожную ситуацию в столице. По их прогнозам, жителям и бизнесу еще предстоит привыкнуть с проекту, в транспортную систему пересадочное кольцо окончательно войдет не раньше 2020 года.
Трехметровая буква "М" у входа в транспортно-пересадочный узел "Лужники" Московского центрального кольца в Москве.
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкАналитики рынка недвижимости полагают, что от появления МЦК в целом выиграют такие районы, как Бескудниковский, Метрогородок, Нижегородский, Коптево, Хорошево-Мневники. Особенно повезет жителям районов Южнопортовый и Печатники, где станция "Волгоградская" снизит нагрузку на Таганско-Краснопресненскую ветку метро.
Аналитики рынка недвижимости полагают, что от появления МЦК в целом выиграют такие районы, как Бескудниковский, Метрогородок, Нижегородский, Коптево, Хорошево-Мневники. Особенно повезет жителям районов Южнопортовый и Печатники, где станция "Волгоградская" снизит нагрузку на Таганско-Краснопресненскую ветку метро.
По словам координатора "Синих Ведерок" Петра Шкуматова, преимуществом МЦК станет состав "Ласточек", поездов более комфортных, нежели те, что ходят под землей.
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл (слева) и заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов на церемонии официального запуска пассажирского движения по Московскому центральному кольцу.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (слева) и заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов на церемонии официального запуска пассажирского движения по Московскому центральному кольцу.