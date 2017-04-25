Москвичи смогут следить за голосованием по сносу пятиэтажек, заявил Собянин

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Голосование по реновации пятиэтажек пройдет в мае-июне этого года на портале "Активный гражданин" и в центрах госуслуг "Мои документы", при этом каждый житель сможет проверить, как был учтен его голос, рассказал в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.

"Принимать решение о судьбе конкретного дома будет правительство Москвы, но только после того, как мы будем на 100% уверены, что большинство жителей дома поддерживает именно это решение", — заявил мэр.

Он рассказал, что городские власти для того, чтобы узнать мнение жителей пятиэтажек, уже задействовали все возможные каналы — архивы писем, телефонные опросы и встречи с населением. Также в каждой районной управе начал работать информационный центр, где жители могут задать волнующие их вопросы о реновации и оставить свое мнение.

"В мае-июне мы проведем официальное голосование в системе "Активный гражданин" и в центрах госуслуг "Мои документы". Каждый житель пятиэтажки сможет проголосовать "за" или "против" включения дома в программу реновации", — рассказал Собянин, добавив, что каждый респондент сможет проверить, как был учтен его голос.

В феврале на встрече с президентом России Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новой крупномасштабной программе сноса столичных пятиэтажек. В программу сноса могут быть включены 25 миллионов квадратных метров ветхого жилого фонда (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек.