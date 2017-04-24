Поддельный аккаунт Сафронкова в Twitter закрыт

ООН, 24 апр — РИА Новости, Ольга Денисова. Поддельный аккаунт в соцсети Twitter заместителя постоянного представителя РФ при ООН Владимира Сафронкова был закрыт, сообщили в постпредстве страны при ООН в понедельник.

Ранее в сети микроблогов появился аккаунт @SafronkovRU, который якобы принадлежал российскому дипломату. Однако в постпредстве РФ при ООН сообщили, что аккаунт является поддельным.

"Мы написали опровержение в Twitter, приняли меры, и его закрыли", — сообщили в российской миссии. На данный момент на странице указанной учетной записи сообщается, что "действие учетной записи приостановлено".

@SafronkovRU Welcome back! We've been missing you here in a #FakeWorld — Fake Accounts Lover (@ShieldForPeace) 24 апреля 2017 г.

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