Топилин оценил индексацию пенсий работающим пенсионерам в 200 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости, Маргарита Савельева. Индексация пенсий для работающих пенсионеров может потребовать порядка 200 миллиардов рублей, заявил министр труда России Максим Топилин.

"Индексация стоит определенного количества денег, по нашим оценкам, это порядка, может быть, 170-200 миллиардов рублей, деньги очень серьезные, поэтому будем взвешивать, смотреть, как с этим быть", — сказал Топилин журналистам.

По его словам, вопрос будет прорабатываться с экономическими ведомствами, пока решений не принималось.

Топилин также предположил, что граждане, получающие небольшие пенсии и зарплаты, вероятнее, могли "уйти в тень". "Конечно же, если заработные платы нормальные, из-за того, что не индексируется второй год пенсия работающим пенсионерам, наверное, в тень здесь никто не уходит", — добавил министр.