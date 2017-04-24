Автобусы изменят маршрут из-за футбольных матчей в Москве

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Столичные автобусы № 48, 175 и 818 изменят маршрут из-за футбольных матчей, сообщает портал mos.ru. Изменения будут действовать 26 и 30 апреля.

Сообщается, что изменения вводятся 26 апреля с 17:00 до окончания мероприятий и 30 апреля с 13:30 до окончания мероприятий. В это время автобусы будут следовать:

— № 48 — от Живописной улицы до Песчаной площади;

— № 175 — от станции метро "Сокол" до Песчаной площади;

Кроме того, автобусы № 818 будут работать на двух участках: от станции метро "Динамо" до дворца спорта "Мегаспорт" (улица Гризодубовой) и от станции метро "Полежаевская" до Песчаной.