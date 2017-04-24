Знаки дивизий народного ополчения установят в столице

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В Москве в честь дивизий народного ополчения времен Великой Отечественной войны установят три памятных знака, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. Памятники будут изготовлены из красного гранита в форме усеченной трапеции со звездой, передает mos.ru.

Знак 21-й дивизии народного ополчения Киевского района города Москвы появится в сквере напротив здания по Кутузовскому проспекту, дом 39. В Екатерининском парке установят памятный знак 276-й дивизии Дзержинского района, а по адресу Ленинградский проспект, дом 27 — знак 18-й дивизии народного ополчения Ленинградского района.

Департамент строительства города объявил конкурс на поиск технического заказчика, который выполнит проектно-изыскательские работы по изготовлению и установке знаков. Итоги подведут 24 мая.